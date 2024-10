Plus Weitefeld Weitefeld muss sich knapp geschlagen geben Von Moritz Hannappel i Das Doppel aus Luke Hammer und Paul Richter (von links) sicherte Weitefeld den ersten Punkt der Saison. In der Gesamtabrechnung mussten sich die Weitefelder aber mit 4:6 geschlagen geben. Foto: Jürgen Augst/jogi Ein spannendes Spiel bekamen die Fans in der Weitefelder Sporthalle im Duell zwischen den Oberligaabsteigern TuS Weitefeld-Langenbach und TTG Mündersbach/Höchstenbach zu sehen. Beim 4:6 mussten sich die Gastgeber im ersten Spiel der neuen Tischtennis-Verbandsoberliga Saison knapp geschlagen geben. Lesezeit: 2 Minuten

Die Spannung lag von Anfang an in der Hallenluft. Beide Doppel gingen direkt in den entscheidenden fünften Satz, wobei sich an Tisch eins Paul Richter und Luke Hammer gegen Paul Koschay und Olaf Weigold Weigold durchsetzen konnten. Am zweiten Tisch mussten sich Phil Schweitzer und Filip Flemming dagegen letzten Endes ...