Vor zwei Heimspielen: Weitefelds Fokus geht aufs „Knackspiel“ gegen Berus

„Sechs Punkte zum Ende der Hinrunde wären eine gute Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte“, sagt René Wallmeroth vom TuS Weitefeld-Langenbach. Heißt: Aus den vier verbleibenden Partien in diesem Jahr gegen die TSG Kaiserslautern II, den TTC Berus, den SV Windhagen und den TTC Zugbrücke Grenzau II braucht der Tischtennis-Oberligist noch einen Sieg und ein Unentschieden. Während gegen die starken Reserven aus Kaiserslautern und Grenzau eher nicht von Punkten ausgegangen werden kann, ist die Partie gegen Berus am Sonntag ab 14 Uhr in der Weitefelder Turnhalle eine richtungsweisende. „Das wird ein Knackspiel“, sagt Wallmeroth. „Diese Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib brauchen wir unbedingt.“