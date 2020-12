Simmern

Während es durch die zahlreichen Abgänge abseits der Tische eher mau für den VfR Simmern läuft, schweben die Hunsrücker in der Tischtennis-Oberliga derzeit sportlich auf Wolke sieben. Gegen den RSV Klein-Winternheim gewannen die Kreisstädter am Samstag daheim mit 9:6, beim TV Nassau gelang am Sonntag der Überraschungscoup mit 9:4.