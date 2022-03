VfR Simmern reist ohne Seckler in Daun

Der Sechste VfR Simmern muss am Samstag um 14 Uhr die Reise zum unteren Tabellennachbarn TTG Daun-Gerolstein antreten. Beide trennt nur ein Punkt, deswegen ist eine enge Partie in der Eifel zu erwarten.

Schon das Hinspiel war eine spannende Angelegenheit, damals hieß es nach fünf Stunden 8:8. „Da haben wir bisschen gehabt, das hätten wir auch gewinnen können“, sagt VfR-Mannschaftsführer Justin Seckler. Der steuerte damals zwei Punkte, einen im Doppel an der Seite von Joachim Baustert und einen im Einzel. Diese Punkte wird in Daun jemand anderes holen müssen, denn Seckler fehlt wegen einer Hüftverletzung. Für ihn wird Lennart Kammann, älterer Bruder von Arvid Kammann dabei sein. Er spielt an Brett sechs, alle anderen VfR-Akteure rücken auf. „Auch wenn es schwer wird, wollen wir die beiden Punkte mit nach Simmern holen“, sagt der verletzte Seckler. mb