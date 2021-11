In der Tischtennis-Verbandsoberliga muss der VfR Simmern am heutigen Samstag um 18 Uhr beim TTC Grün-Weiss Kirn antreten, die in der Tabelle unmittelbar hinter dem VfR liegen. Für die Hunsrücker ist die Partie die Chance, etwas Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen.