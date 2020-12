Simmern

Drei Heimspiele an einem Wochenende und dann gleich drei deutliche Siege in der Tischtennis-Verbandsoberliga – war das das beste Wochenende in der Vereinsgeschichte? Gegen den Tabellenführer DJK SV RW Finthen siegten die Hunsrücker am Samstag mit 10:2, eine halbe Stunde später ging die SG Frei-Laubersheim mit 0:12 bei den Kreisstädtern unter. Am Sonntag setzte der VfR dann gegen die Finthener Reserve noch einen drauf und siegte ohne Markus Streicher mit 8:4. Damit stehen 8:0 Punkte zu Buche – und Tabellenpatz eins.