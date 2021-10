Nachdem der VfR Simmern in der Tischtennis-Verbandsoberliga zuletzt äußerst unglücklich nach über fünf Stunden Spielzeit mit 7:9 gegen Höhr-Grenzhausen verloren hat, wollen die Hunsrücker nun wieder in die Erfolgsspur. Dazu bieten sich gleich zwei Gelegenheiten. Am Samstag gastiert der VfR um 18 Uhr beim TTC GW Zewen und am Sonntag geht es zur dritten Mannschaft des FSV Mainz 05, die Partie beginnt um 14 Uhr.