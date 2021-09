Der VfL Nastätten erwischte mit zwei Siegen einen Traumstart in die Saison in der Tischtennis-Bezirksoberliga. Weniger gut lief es dagegen für den Lokalrivalen TuS Himmighofen, der beide Partien verlor. In der Bezirksliga hat sich der VfL Osterspai mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel erstmal an der Tabellenspitze festgesetzt.