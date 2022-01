Das Glück befindet sich weiterhin nicht auf der Seite des TuS Weitefeld-Langenbach. Die Westerwälder holten in ihrer ersten Partie des Jahres in der Tischtennis-Oberliga Südwest zwar einen Zähler gegen den SV Windhagen, aber richtig zufriedengeben wollte sich René Wallmeroth mit dem 5:5 an der Autobahn A 3 nicht.