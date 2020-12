Kreis Bad Kreuznach

Wie in allen anderen Sportarten ruht auch im Tischtennis der Spiel- und Trainingsbetrieb in den Ligen auf regionaler Ebene. Der Verband Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) hat die Punktspiele bis Ende November ausgesetzt, doch auch danach wird in diesem Jahr wohl keine Partie mehr ausgetragen.