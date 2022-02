Verkorkster Nachmittag für die TTG Bingen

Das Erreichen der Play-offs um die deutsche Meisterschaft hat die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim nach der 1:6-Heimniederlage gegen den TTC Weinheim abgeschrieben. Jetzt geht es nur noch um den Verbleib in der Tischtennis-Bundesliga. Da Schlusslicht SV Böblingen seinen ersten Punkt eingefahren hat, beträgt der Vorsprung der Binger Frauen auf den Abstiegsplatz nur noch drei Zähler. „Bei uns bricht keine Panik aus“, sagte TTG-Trainer Frank Liesenfeld. „Wir haben alles noch selbst in der Hand.“ Die Entscheidung fällt vermutlich erst in den beiden abschließenden Saisonbegegnungen, wenn das Binger Team Mitte März zunächst in Böblingen antritt und dann den ESV Weil empfängt.