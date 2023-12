Gleichstand in den Doppeln, Gleichstand im vorderen Paarkreuz und auch im hinteren – macht in Summe ein 5:5, mit dem sich die Tischtennis-Frauen der ASG Altenkirchen zum Hinrunden-Abschluss in der Verbandsoberliga von die TTSG Sörgenloch/Zornheim trennte. Damit sind die Kreisstädterinnen als amtierender Meister weiter sieglos, wahrten aber die Chance, in den vier Rückrunden-Duellen jenen dritten Platz einzunehmen, den Yvonne Heidepeter vor der Saison als Ziel ausgegeben hatte. Im letzten Spiel des Jahres stellte sich die Mannschaftsführerin in den Dienst der Mannschaft.