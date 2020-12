Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 20:07 Uhr

Kirn

Verbandsoberliga: Kirner wollen Revanche

Revanche für die 5:9-Hinspielniederlage wollen die Tischtennisspieler des TTC Kirn am Sonntag, 11 Uhr, im Heimspiel gegen den TTC Wirges nehmen. „Zu Hause ist auf jeden Fall etwas drin“, sagt der Kirner Spielführer Michael Adam. „Dafür müssen wir aber eine bessere Leistung abrufen als bei unserer 1:9-Niederlage in Windhagen.“ Alan Kulczycki, der beim ersten Aufeinandertreffen dieser Saison in Wirges fehlte, wird in Kirn mit dabei sein.