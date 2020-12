Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 20:05 Uhr

Frei-Laubersheim Verbandsoberliga: Frei-Laubersheimer wollen Hinspielsieg wiederholen Die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim braucht jeden Punkt, um in der Tischtennis-Verbandsoberliga zu bleiben. Am heutigen Samstag, 17 Uhr, bietet sich der SG bei den Spfr. Höhr-Grenzhausen die Chance, ihr Konto aufzustocken.