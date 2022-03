In der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen geht's für die ASG Altenkirchen im Saisonendspurt nun Schlag auf Schlag. Nachdem mühevollen 6:4 am vergangenen Samstag gegen Schlusslicht Essenheim machen sich die Kreisstädterinnen an diesem Samstag auf den Weg zu ihrem letzten Auswärtsspiel in dieser Runde. Ab 15 Uhr sind die ASG-Frauen Gast der TTSG Sörgenloch/Zornheim.