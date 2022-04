Die ASG Altenkirchen hat die Saison in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen wie erwartet mit einem Sieg abgeschlossen. Dieser fiel mit einem 9:1 gegen den TSV Flörsheim/Dalsheim nicht nur vom Gesamtresultat deutlich aus, sondern auch in den einzelnen Duellen. In den acht Einzeln gewährte das Team aus der Kreisstadt den jeweiligen Gegnerinnen gerade mal zwei gewonnene Sätze.