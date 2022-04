Altenkirchen

Verbandsoberliga Frauen: Altenkirchen bestreitet letztes Saisonspiel

Wenn die Tischtennis-Frauen der ASG Altenkirchen an diesem Samstag zu ihrem letzten Saisonspiel in der Verbandsoberliga antreten, wird Katharina Demmer (Foto) aller Voraussicht nach auch wieder dabei sein. Auf ihre Nummer drei können sich die Kreisstädterinnen in dieser Spielzeit stets verlassen, denn während die Mannschaft immer wieder neu zusammengestellt werden und aus der Reserve ergänzt werden musste, stand Demmer immer auf dem Spielberichtsbogen. Das tat sie dementsprechend auch in der Hinrunde beim TSV Flörsheim/Dalsheim, als die ASG nur zu dritt angetreten war und beim 5:5 trotzdem einen Punkt mit in den Westerwald nahm.