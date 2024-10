Plus Daun

TV Niederhausen mit Sieg in eine lange Pause

In ihrem ersten Auswärtsspiel holten die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Niederhausen in der Eifel ihren ersten Auswärtssieg mit einen knappen 6:4 über die TTG Daun/Gerolstein II. Florian Franzmann und Jens Braun gewannen ihr Anfangsdoppel, es folgten dann allerdings überraschenderweise drei Fünf-Satz-Niederlagen. Doch die Gäste von der Nahe gaben nicht auf, drehten die Partie und gewannen fünf Einzel in Folge.