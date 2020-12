Nassau

Mit zwei weiteren überzeugenden Erfolgen hat sich der TV 1860 Nassau an der Tabellenspitze der Tischtennis-Oberliga Südwest eingenistet. Nach dem ungefährdeten 10:2-Sieg beim TTV Albersweiler schickten die Lahnstädter am Sonntagmittag die ambitionierte Reserve der TSG Kaiserslautern ohne Zählbares zurück in die Pfalz.