TV 1860 Nassau verteidigt seinen Titel: Tischtennisspieler sind erneut Meister der Oberliga Südwest

i Nach dem 10:0-Kantersieg gegen die TTF Frankenthal hatten die Oberligameister Grund zum Feiern, von links Christian Schanne, Markus Beckmann, Michal Vavra, Matous Düra und Zsolt-Georg Böhm. Foto: Matthias Löhn

Der TV 1860 Nassau hat in der Tischtennis-Oberliga Südwest seinen Titel erfolgreich verteidigt. Nach dem 7:3-Erfolg am Samstagabend an der französischen Grenze beim TTC Berus ließ der TVN zum Abschluss der Runde seine Muskeln nochmals spielen und fertigte den Tabellenvierten TTC Frankenthal im Leifheit-Campus mit 10:0 ab. Auf sein Aufstiegsrecht verzichtet der Verein jedoch aus bekannten finanziellen und strukturellen Gründen abermals.