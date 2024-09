Plus Nassau TV 1860 Nassau verjüngt sein Team – Los geht's gegen Kirn Von Stefan Nink i Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren arbeiten Erwin Gabel und der tschechische Routinier Michal Vavra äußerst erfolgreich im Nassauer Tischtennis zusammen. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv Nach zwei Titelgewinnen hintereinander geht der TV 1860 Nassau als einer der Mitfavoriten in die neue Saison der Tischtennis-Oberliga Südwest. Lesezeit: 1 Minute

Mit einem Doppelspieltag geht's an diesem Wochenende los. Am Samstag gastiert ab 18 Uhr der TTC GW Kirn in der Sporthalle des Leifheit-Campus. „Sie wurden überlegen Meister in der Verbandsoberliga Rheinland-Rheinhessen und gelten als starker Aufsteiger“, schätzt TVN-Macher Erwin Gabel den Neuling aus dem Landkreis Bad Kreuznach keineswegs als willkommenen ...