Plus Nassau

TV 1860 Nassau: Sirys Top-Einstand folgt erste Niederlage der Saison

i Der vom ASV Niederelbert nach Nassau gewechselte Sebastian Siry präsentierte sich beim 9:1-Erfolg des TV über Aufsteiger Kirn in bester Verfassung. Das intensive Training der vorangegangenen Wochen hatte sich ausgezahlt. Foto: Andreas Hergenhahn

Der Einstieg in die Tischtennis-Oberliga Südwest ist für den TV 1860 Nassau ziemlich durchwachsen ausgefallen. Nach dem überraschenden 9:1-Kantersieg im heimischen Leifheit-Campus gegen Aufsteiger GW Kirn setzte es am Sonntagmorgen bei der ambitionierten Reserve der TSG Kaiserslautern eine knappe 4:6-Niederlage für die Lahnstädter, die somit im Kampf um den dritten Titelgewinn hintereinander gleich ins Hintertreffen geraten. halb so wild, denn Aufstiegsambitionen sind an der Lahn ohnehin seit Jahren verpönt