TuWi Adenau kommt Titel kampflos näher – Corona sorgt für Einschränkungen, Verlegungen und Absagen

In der Tischtennis-Bezirksoberliga hat Tabellenschlusslicht TTC Karla zu Hause gegen den Tabellenzweiten SV Windhagen II eine 0:9-Niederlage kassiert. Der TTC war coronabedingt nur mit einem Rumpfteam angetreten. „Und dann kam es so wie befürchtet“, bedauert Karla-Chef Peter Klein. So hatte sich etwa der verletzte Marvin Krupp an die Tische gestellt und seine Spiele abgeschenkt. Spannend wurde es nur beim Anfangsdoppel von Stefan Ockenfels und Justus Ulrich, das die beiden aber in fünf Sätzen verloren.