Erfolgreiches Wochenende für die Tischtennisteams aus dem Ahrkreis. In der Rheinlandliga ist die SG Sinzig/ Ehlingen ihrer Favoritenrolle bei Schlusslicht VfL Kirchen gerecht geworden. Am Ende stand im Westerwald ein sicherer 9:5-Erfolg. „Das war ein starkes Spiel und eine gute ausgeglichene Mannschaftsleistung“, freute sich SG-Mannschaftsführer Marcel Hippchen über den ersten Sieg in dieser Saison.