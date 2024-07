Im Moment läuft es rund im mehr als 430 Mitglieder zählenden und 1971 gegründeten TuS Meddersheim: Neu sind eine Darts-Abteilung, die im TuS-Heim die Pfeile fliegen lässt, zudem treffen sich bis zu 20 Frauen zum After-Work-Aerobic-Turnen im Gemeindesaal. Tischtennis wird bereits seit 1988 beim TuS gespielt. Abteilungsleiter Klaus-Dieter Kehl ist stolz auf seine zwei Mannschaften, die gemeinsam an fünf Tischtennisplatten im Gemeindesaal trainieren.

TuS Meddersheim steigt als Meister in die 1. Kreisklasse auf

Das Männerteam ist nun unter elf Mitbewerbern Meister der 2. Kreisklasse geworden und steigt in die 1. Kreisklasse auf. Darüber freuen sich (von links) Thomas Wolf, Jochen Baumgärtner, Florian Hilt, Thomas Hilt, Antonio Böttger, Abteilungsleiter Klaus-Dieter Kehl und Zoé Dovonou. Auf dem Foto fehlen: Ingrid Kehl, Alexander Milkau und Sandra Kehl. Der katholische Priester Dovonou, der aus dem westafrikanischen Land Benin stammt und in Meddersheim wohnt, wurde ihm Team gut aufgenommen. Er ist in der katholischen Pfarrei St. Willigis Nahe-Glan-Soon als Pfarrer tätig. jan Foto: Bernd Hey