Der TuS Himmighofen und die SG Untere Lahn zogen am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksoberliga den Kürzeren und stecken weiter tief im Abstiegskampf. Der VfL Osterspai feierte in der Bezirksliga dagegen einen Sieg und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib.