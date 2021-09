Wenn die Tischtennis-Verbandsliga am Wochenende in die Saison startet, hat sie ihr Gesicht verändert. Die bislang eingleisige Klasse wurde in zwei Staffeln aufgespalten, wobei die stärksten Mannschaften in der Nord-Ost-Gruppe gelandet sind. Aufgefüllt wurden die Felder aus der Zweiten Verbandsliga, die aufgelöst wurde.