TTG-Frauen benötigen einen Überraschungssieg

Bingen

Ihr Saisonziel, das Erreichen der Play-offs, hat die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim noch nicht aufgegeben. An sich kein Hexenwerk: Da die ersten sechs der Bundesliga die Saisonverlängerung erreichen und die Klasse nach dem Rückzug des TuS Bad Driburg nur noch sieben Teams umfasst, müssen die Binger Tischtennisspielerinnen nur einen Kontrahenten hinter sich lassen. Doch nach vier Begegnungen hat die TTG noch keinen Punkt, alle anderen Erstligisten weisen bereits mindestens vier Zähler auf. Die Aufholjagd wollen die Binger Frauen in den Heimspielen am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den TSV Schwabhausen und am Sonntag, 14 Uhr, gegen den SV Böblingen starten. „Es ist ein richtungsweisendes Wochenende“, sagt TTG-Trainer Frank Liesenfeld und ergänzt: „Wir treffen auf Gegner, gegen die wir fast schon gezwungen sind zu punkten.“