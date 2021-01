Bingen

Was für ein fulminanter Einstand: Mit zwei Siegen avancierte Karolina Mynarova zur Matchwinnerin beim 5:3-Heimsieg der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim gegen den TSV Schwabhausen. Zum 6:2 über den SV Böblingen – ebenfalls in heimischer Halle – steuerte der Binger Winterzugang ebenfalls einen Punkt bei. Mit den beiden Erfolgen, den ersten in dieser Saison, zog die TTG am ESV Weil vorbei und verbesserte sich in der Tischtennis-Bundesliga auf einen Play-off-Platz.