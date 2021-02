In dieser Runde ist bei den Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim der Wurm drin. Der Bundesligist muss das vorentscheidende Heimspiel um den Einzug in die Play-offs gegen den ESV Weil absagen, kassiert so eine kampflose 0:8-Niederlage und verpasst damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Saisonverlängerung.