Es war der optimale Einstieg in die Bundesliga-Saison: Die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim gewannen ihre Auftaktpartie bei Aufsteiger TTC Weinheim mit 6:1. „Das wird nicht mehr passieren“, befürchtet TTG-Trainer Frank Liesenfeld vor dem Rückspiel am Sonntag, 14 Uhr, in Bingen.