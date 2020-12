Bingen

Ob die TTG Bingen/ Münster-Sarmsheim in Bestbesetzung in die Tischtennis-Bundesliga starten kann, entscheidet sich womöglich erst Stunden vor dem Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen die DJK Kolbermoor. Gesichert ist noch nicht einmal, dass die TTG vier Spielerinnen aufbieten kann. Mitte der Woche weilte nur Chantal Mantz in Deutschland. Giorgia Piccolin befand sich in Paris, Katerina Tomanovska in ihrer tschechischen Heimat. Beides sind Corona-Risikogebiete. „Wenn sie am Flughafen ankommen, müssen sie sich einem Test unterziehen“, sagt der Binger Trainer Frank Liesenfeld. „Es sollte aber machbar sein, dass sie rechtzeitig da sind.“