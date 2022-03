Warum in dieser Saison kein Weg am TTC Zugbrücke Grenzau II vorbei führte, machte die Bundesliga-Reserve im „Matchball-Spiel“ um die Meisterschaft in der Tischtennis-Oberliga Südwest gegen die TSG Kaiserslautern II deutlich. Spitzenspiel, der Tabellenführer empfing den Tabellenzweiten – und trotzdem war nach zweieinhalb Stunden alles erledigt. Mit 8:2 behielt der TTC die Oberhand.