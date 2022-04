Plus Wirges

TTC Wirges will vor dem Rivalen Nassau bleiben – Am letzten Spieltag kommt der TuS Weitefeld-Langenbach

Mit einem Duell zweier Westerwälder Traditionsvereine geht die Saison in der Tischtennis-Oberliga Südwest zu Ende. Während der TTC Zugbrücke Grenzau längst als Meister feststeht und bereits alle Spiele absolviert hat, will der TTC Wirges mit einem Heimsieg gegen den TuS Weitefeld-Langenbach seinen dritten Platz verteidigen (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle an der Theodor-Heuss-Realschule plus in Wirges).