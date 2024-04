TTC Kirn: Weiße Weste bleibt ein Ziel

Anzeige

Wenn es noch einen Anreiz für die Gastgeber gibt, dann den, die Rückrunde ohne Punktverlust zu überstehen. „Das wird allerdings schwierig, denn wir haben Personalprobleme“, sagt Spielführer Johnas Henrich vor der Partie am heutigen Samstag, 14 Uhr, gegen den SV Windhagen und am Sonntag zur gleichen Zeit gegen den VfR Simmern. Steven Poensgen, die Nummer zwei, ist am Wochenende beruflich verhindert, am Sonntag ist auch der Einsatz von Eugen Mauter fraglich.

Die Hoffnungen ruhen auf Ersatzspieler Dominik Maciag, der bei seinen bisherigen beiden Einsätzen ungeschlagen blieb. „Vielleicht machen wir die Punkte ja auch im hinteren Paarkreuz“, sagt Henrich. ga