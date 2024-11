Plus Kirn TTC Kirn: Fokus liegt auf dem Duell mit dem Schlusslicht Mit den Extremen der Tabelle bekommen es die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn in der Oberliga zu tun. Lesezeit: 1 Minute

Am Samstag, 19 Uhr, erwarten sie das punktlose Schlusslicht TTC Nünschweiler, am Sonntag, 13 Uhr, den ungeschlagenen Tabellenführer TSG Kaiserslautern II. Der Fokus der Gastgeber, die ohne ihren Spitzenspieler Alan Kulczycki antreten, liegt auf der ersten Begegnung, weil es in ihr gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib geht. „Es ...