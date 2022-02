Vor dem TTC Zugbrücke Grenzau liegt eine spannende erste Wochenhälfte, in der sich zumindest im Hinblick auf diese Saison in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) endgültig vieles zum Guten wenden kann. Da ist zunächst dieser Montag, an dem die TTBL mitteilen könnte, wie viele Mannschaften aus der 2. Bundesliga eine Erstliga-Lizenz für die Spielzeit 2022/23 beantragt haben.