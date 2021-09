Grenzau

TTC Grenzau II steigt in Nassau ein – Wiedersehen mit Zsolt-Georg Böhm

Nachdem sich die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen freiwillig in die Verbandsoberliga zurückgezogen haben, vertritt nunmehr ein Trio den Westerwaldkreis in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Der TuS Weitefeld-Langenbach und der TTC Wirges pausieren am ersten Wettkampfwochenende nach der langen Corona-Pause noch, dafür steigt die Reserve des TTC Zugbrücke Grenzau mit dem Duell beim bestens bekannten TV 1860 Nassau in die Runde ein (Samstag, 18 Uhr).