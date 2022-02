Tabellarisch stand der TTC Zugbrücke Grenzau vor der Begegnung am Sonntagnachmittag in eigener Halle gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell gehörig unter Druck. Durch die 0:3-Niederlage am Freitagabend beim Kellerduell in Grünwettersbach, rutschten die Westerwälder in der Tischtennis-Bundesliga auf den ersten Abstiegsplatz ab. Gegen den Tabellenfünften aus dem osthessischen Fulda rechneten aber die Wenigsten mit einem Sieg. Am Ende verlor Grenzau mit 1:3.