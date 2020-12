Grenzau

Für den TTC Zugbrücke Grenzau, der von diesem Sonntag an binnen acht Tagen gleich viermal in der Tischtennis-Bundesliga gefordert ist (wir berichteten), geht es auch im neuen Jahr Schlag auf Schlag weiter. Nach dem Abschluss der Hinrunde am 20. Dezember beim TTC Schwalbe Bergneustadt beginnt für Grenzau die Rückserie in Deutschlands höchster Spielklasse bereits am Sonntag, 3. Januar. Dann empfängt der TTC den amtierenden Meister 1. FC Saarbrücken-TT in der heimischen Zugbrückenhalle.