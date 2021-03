Transfer-Coup: Patrick Baum kehrt nach Grenzau zurück – Bundesligist verpflichtet den Ex-Nationalspieler

Vor dem letzten Heimspiel der Saison hätte der neue Kader, mit dem der TTC Zugbrücke Grenzau in seine 40. Saison in der Tischtennis-Bundesliga gehen wollte, komplett sein sollen. Der künftige Trainer Slobodan Grujic wähnte neben den Neuzugängen Wu Jiaji und Nils Hohmeier auch die bisherigen Grenzauer Cristian Pletea und Ioannis Sgouropoulos in seinem neuen Team. Doch Tischtennis ist ein enorm schnelllebiges Geschäft geworden, was die Verantwortlichen im Brexbachtal wieder einmal erlebten, als ihnen der Grieche Sgouropoulos kurz vor der Kennenlernrunde mit dem neuen TTC-Coach Grujic offenbarte, dass er doch nicht bleiben mag, sondern zum Liga-Konkurrenten TTC Neu-Ulm wechseln wird.