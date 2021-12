Tobias Braun: Chaos, weil jetzt jeder macht, was er will – Tischtennis-Oberligist TTC Wirges hofft auf Klarheit

Vom Spieltag in der Tischtennis-Oberliga Südwest ist nach den jüngsten politischen Beschlüssen nur ein Fragment übrig geblieben. Lediglich zwei Spiele stehen noch im Plan, eines davon ist das Duell des TTC Wirges gegen den TV 1860 Nassau (Sa., 18 Uhr). Grundlage der vielen Absagen ist eine Entscheidung des zuständigen Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), die besagt, dass ein Spiel abgesagt werden kann, „wenn in der Region der Heimmannschaft 2G plus Voraussetzung zum Betreten der Austragungsstätte“ ist. Der Antrag sei zu begründen, was offensichtlich etliche Vereine konnten.