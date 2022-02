Das Präsidium des Tischtennisverbands Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) hat in einer Sitzung den Beschluss gefasst, die Saison 2021/2022 fortzusetzen. Gespielt wurde auch schon im Januar und Februar – allerdings mit der Möglichkeit für die Vereine, Spiele einseitig zu verlegen. Diese Möglichkeit lief am gestrigen Montag aus. Spiele können künftig nur noch in beidseitigem Einvernehmen verlegt werden.