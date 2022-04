Mündersbach/Grenzau

Tischtennis-Talent Tobias Sältzer bei U 18-DM: Viertelfinale ist das Minimalziel

Zwei Jahre lang hat die Corona-Pandemie auch die größten deutschen Tischtennis-Talente ausgebremst, entsprechend groß ist die Freude, dass an diesem Wochenende wieder um nationale Titel gespielt werden kann. Sein Debüt bei der U 18-DM in Chemnitz, wo der Nachfolger von Kay Stumper gesucht wird, gibt der Mündersbacher Tobias Sältzer, der im Seniorenbereich für den TTC Zugbrücke Grenzau und in der Jugend für den TV Refrath spielt.