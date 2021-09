Das war nicht der Saisonstart, den sich Tischtennis-Oberligist TTC Wirges erhofft hatte. In eigener Halle musste sich das Team um Mannschaftsführer Tobias Braun sowohl der TSG Kaiserslautern II als auch dem Lokalrivalen TTC Zugbrücke Grenzau II geschlagen geben. In beiden Spielen zog Wirges knapp mit 4:6 den Kürzeren, was „natürlich extrem bitter“ sei, wie Braun meinte. „Aber wir wissen, dass wir absolut konkurrenzfähig sind.“