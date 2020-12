Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 14:31 Uhr

Wirges/Weitefeld Tischtennis-Oberliga: Wirges freut sich auf Grenzau II Das für Sonntagvormittag, 10 Uhr, vorgesehene Auswärtsspiel des TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Oberliga Südwest beim TSV Wackernheim wurde abgesetzt. Die Gastgeber aus Rheinhessen, die sich gemessen an der Zahl der Corona-Neuinfektionen in einem Risikogebiet befinden, haben bei Oberliga-Spielleiter Michael Binz (Wallerfangen-Kerlingen) am Donnerstagvormittag eine Absetzung beantragt. Ob das Duell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.