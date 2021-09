Nach dem TTC Wirges und dem TTC Zugbrücke Grenzau II ist auch der TuS Weitefeld-Langenbach in die Saison der Tischtennis-Oberliga gestartet. Gegen die DJK Heusweiler gab es an eigener Platten ein 5:5. Für die Weitefelder punktete René Wallmeroth im Einzel und im Doppel an der Seite von Jonas Röhrig sowie Paul Richter, Röhrig und Felix Meyer.