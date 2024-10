Tischtennis-Legende auf Abschiedstour: TTC Grenzau fiebert Timo Bolls letztem Auftritt entgegen

Als Gegner gefürchtet, als Gast aber stets willkommen: In seiner letzten Bundesliga-Saison befindet sich der frühere Weltranglistenerste Timo Boll aktuell mit Borussia Düsseldorf auf Abschiedstournee durch die Hallen der Republik. Am Mittwoch würden ihn die Fans gerne auch in Grenzau begrüßen, wenngleich dadurch die Erfolgsaussichten des TTC Zugbrücke sinken könnten. Foto: Wolfgang Heil