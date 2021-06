Tischtennis-Bundesliga: Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus – Viel Bewegung beim TTC Grenzau

Mit dem vierten Triple aus Deutscher Meisterschaft, Pokalsieg und Gewinn der Champions League in ihrer Vereinsgeschichte hat Borussia Düsseldorf am Sonntag den Schlusspunkt unter die Saison 2020/21 gesetzt. Doch schon vor dem 3:1 des Rekordmeisters im Endspiel der Tischtennis-Bundesliga gegen Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken TT, das im Rahmen der bundesweiten Aktion „Die Finals 2021 Berlin/Rhein-Ruhr“ in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle ausgetragen wurde, mussten die Verantwortlichen aller Erstligisten ihre Hausaufgaben erledigen und die Kader für die neue Saison zusammenstellen. Denn die Wechselfrist ist am 31. Mai abgelaufen.