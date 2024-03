Plus Rhein-Lahn

Tischtennis-Bezirksoberligist SG Untere Lahn bleibt auf Aufstiegskurs – Nastätten gewinnt Kreisderby

Von Nico Schmidt

i Sascha Graf steuert mit seiner SG Untere Lahn scheinbar unaufhaltsam in Richtung Verbandsliga zu. Foto: Andreas Hergenhahn

Lesezeit: 2 Minuten

Die SG Untere Lahn bleibt in der Tischtennis-Bezirksoberliga auf Meisterschaftskurs. In der Verbandsliga schlug sich Nastätten wacker, zog aber den Kürzeren. Das Bezirksliga-Derby gegen Osterspai entschied die zweite Welle des VfL für sich und machte einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib.